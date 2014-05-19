بالصور .. “مستقبل وطن” تحشد لدعم ” السيسي” بالأقصر

نظمت حملة مستقبل وطن بالاقصر ، مساء الأحد ، وقفة بميدان صلاح الدين بوسط المدينة لدعم وتاييد المشير عبدالفتاح السيسى بمشاركة عشرات المواطنين .

رفع المشاركون في الوقفة صور ولافتات مؤيدة للمشير عبدالفتاح السيسي منها ” السيسي رئيسا لمصر “كما تم عرض فيلم من خلال البروجكتور من انتاج مستقبل وطن عن انجازات السيسى،وتوزيع منشورات مؤيدة للمشير على المواطنين.

وألقت دعاء بدوي المتحدث الرسمي لحملة مستقبل وطن بالأقصر الضوء على إنجازات المشير السيسي بحضور عدد من مواطنى المحافظة.

وقالت بدوي : إننا لا ننسى أن المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى ورجال القوات المسلحة الأبطال وعدوا فأوفوا بحماية الشعب فى ثورة 30 يونيو الماضية فكان لنا الخلاص من حكم الجماعة الإرهابية التى مازالت تنخر فى أعمدة الوطن إلا أننا جميعاً نأبى إلا أن نكون جنباً إلى جنب مع رجال القوات المسلحة درع الوطن وسيفه.