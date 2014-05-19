انتهت - حجازي أساسيا أمام تورينو .. مباراة مثيرة

يبدأ الدولي المصري أحمد حجازي مدافع فيورنتينا مباراة فريقه أمام تورينو في الدوري الإيطالي يوم الأحد.

ويحل تورينو ضيفا على فيورنتينا ضمن الجولة الاخيرة من الدوري الإيطالي.

ويلعب حجازي أساسيا لأول مرة هذا الموسم، بعد عودته من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وغاب مدافع الإسماعيلي السابق عن صفوف فريقه منذ بداية الموسم لنحو سبعة أشهر، قبل أن يعود منذ أسبوعين.

وجلس حجازي على مقاعد البدلاء في المباراتين الأخيرتين قبل أن يدفع فيتشينزو مونتيلا به أمام تورينو.

وضمن الفيولا الحصول على المركز الرابع المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

ويتواجد جابرييل عمر باتيستوتا أسطورة فيورنتينا ومنتخب الأرجنتين في المدرجات لمتابعة اللقاء.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وسجل فيليبي روسي هدف التقدم للفيولا في الدقيقة 56 من ركلة جزاء.

وتعادل مارسيلو لاروندو لتورينو في الدقيقة 67، قبل أن يتقدم أنتي إيبيتش لفيورنتينا مجددا في الدقيقة 80.

لم يمر سوى ثلاث دقائق حتى تعادل تورينو مجددا عن طريق جاسمين كوريتش.

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