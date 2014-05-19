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حجازي يشارك في حرمان تورينو من التأهل للدوري الأوروبي

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حجازي يشارك في حرمان تورينو من التأهل للدوري الأوروبي حجازي يشارك في حرمان تورينو من التأهل للدوري الأوروبي

شارك أحمد حجازي مدافع فيورنتينا لأول مرة هذا الموسم في مباراة فريقه أمام تورينو والتي انتهت بالتعادل 2-2 يوم الأحد.

وحل تورينو ضيفا على فيورنتينا ضمن الجولة الاخيرة من الدوري الإيطالي.

ولعب حجازي أساسيا لأول مرة هذا الموسم وأكمل اللقاء حتى نهايته، بعد عودته من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

نتيجة المباراة حرمت تورينو من التأهل للدوري الأوروبي بطريقة درامية، فقد دخل المباراة برصيد 56 نقطة بفارق نقطة عن بارما ونقطتين عن ميلان في ظل منافسة الثلاثي على المركز السادس في الجدول.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم سجل فيليبي روسي هدف التقدم للفيولا في الدقيقة 56 من ركلة جزاء.

وتعادل مارسيلو لاروندو لتورينو في الدقيقة 67، قبل أن يتقدم أنتي إيبيتش لفيورنتينا مجددا في الدقيقة 80.

لم يمر سوى ثلاث دقائق حتى تعادل تورينو مجددا عن طريق جاسمين كوريتش.

وفي الدقيقة الأخيرة من اللقاء احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لتورينو لكن اليسيو تشيرشي أهدرها.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 65 نقطة في المركز الرابع، فيما خسر تورينو سباقه مع بارما وميلان لمصلحة الأول الذي تأهل عقب فوزه على ليفورنو 2-0 فرفع رصيده إلى 58 نقطة، مقابل 57 نقطة لتورينو وميلان.

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