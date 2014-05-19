أولي فعاليات “المصريين الأحرار” لدعم السيسي رئيساً ببورسعيد

نظم حزب “المصريون الأحرار” أولي فعاليات تأييد السيسي رئيساً اليوم أمام الممشي السياحي عند مدخل قناة السويس بسلسلة بشرية من أعضاءه قاموا فيها بحمل صور الفريق السيسي ،ووزعوا منشورات تأييد الحزب له رئيساً .

و أكد سكرتير عام “المصريين الأحرار” ببورسعيد محمد صفا، أن هذه الفاعلية هى أولى الفاعليات التى ينظمها الحزب لدعم المشير عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أن أعضاء الحزب سيكونوا متواجدين خلال الفترة القادمة حتى أخر يوم فى الدعاية الانتخابية بالشارع البورسعيدي لدعم المشير وحث المواطنين على انتخابه.