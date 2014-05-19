بالصور .. مباحث طهطا تتمكن من ضبط ورشة لتصنيع الاسلحة النارية في سوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا بسوهاج، من ضبط ​3 اشخاص لإدارتهم ورشة لتصنيع الأسلحة ويتخذون من منزل احدهم الكائن بشارع بورسعيد دائرة قسم شرطة طهطا ، وكرًا لذلك .

> تلقى اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج إخطارًا من قسم شرطة طهطا ، يفيد خروج مأمورية من القسم بقيادة الرائد خالد شعيب ، رئيس المباحث، و ​النقيب امير الحويج معاون المباحث بعد ورود معلومات تفيد بقيام 3 اشخاص بادارة ورشة لتصنيع الاسلحة بمنزل احدهم وبعد استئذان النيابة وتقنين الاجراءات .

تم ​ ضبط كل من ​ محمد عبد الرحمن السيد علي وشهرته ​ حمادة​ فتحي ​ النحاس ​33 عامل مسجل خطر سلاح وذخيرة ومتهم في عدد 4 قضايا ، ومقيم بشارع بورسعيد ببندر طهطا وتم ضبط اشرف عبد العزيز محمد عبد العزيز وشهرته اشرف الحكيم 41 سائق توكتوك ومقيم بشارع محمد فريد بذات الناحية ومرسي محمد محمد مرسي وشهرته ومرسى قرقر “” 62 سنة عاطل ، و مقيم بالزاوية بمحافظة أسيوط ، مسجل شقي خطر اسلحة وذخيرة ، وسبق اتهامه في عدد 15 قضية ومحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية قتل عمد وتم القاء القبض عليهم ، لإدارتهم ورشة لتصنيع الأسلحة، وتم ضبط بندقية ألية ، و3 طبنجة ، وفرد خرطوش ، بالإضافة إلى ورشة لتصنيع الاسلحة والذخيرة كاملة الادوات .

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات .

​تم ​تحرير محضر بالواقعة ، ​​ ​واخطرت النيابة للتصرف