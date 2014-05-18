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السيسي: البدلة العسكرية «حياتي كلها»

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قال المشير عبد الفتاح ، المرشح الرئاسي، إن مؤسسة الرئاسة ستتابع كل المشروعات مع الوزارات المعنية.

وأضاف السيسي، في حواره لقنوات «الحياة ودريم والنهار»، مساء الأحد: «أخطط لتدريب الشباب في كلية الدفاع الوطني لاكتساب المهارات قبل إلحاقهم بالمناصب».

وأوضح أنه لن تزيد نسبة مشاركة العسكريين في المناصب المدنية بالدولة، مضيفًا: «دور الجيش فى المستقبل هو تحفيز مؤسسات الدولة الاقتصادية».

ولفت إلى أن الجيش لا يحكم، ويحمي فقط إرادة المصريين مهما كان القادم لمؤسسة الرئاسة، مضيفًا: «الإخوان كان هدفهم عزل الشعب عن الجيش وقيادتهم كانت جماعية والجيش لايتآمر ولكنه يدرك مبكرًا».

وعن افتقاده للبدلة العسكرية، قال: «دي حياتي كلها»، مؤكدًا أن الجيش في «25 يناير» انحاز للشعب.

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