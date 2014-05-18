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صباحي: البلاد ستشهد موجة ثورية إذا استمرت سياسات مبارك

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قال حمدين صباحي، المرشح لرئاسة الجمهورية، إن« البلاد ستشهد موجة ثورية جديدة إذا استمرت سياسات مبارك».

وذكرت «حملة صباحي»، في صفحتها على «فيس بوك»، الأحد، أن «بعض المواقع تناولت عناوين لحوار صباحي غير دقيقة، وأنه صرح بأنه حال خسارته للانتخابات ستشهد البلاد موجة ثورية جديدة».

وأوضحت الحملة: «الحقيقة أن ما قصده المرشح الرئاسي، أن ستشهد موجة ثورية جديدة حال استمرار سياسات الرئيس الأسبق حسني مبارك التي أدت لإفقار المصريين، ونهبت ثروات البلاد، وقزمت دور مصر، وحولتها لمجرد تابع للولايات المتحدة الأمريكية، وأن المصريين الذين ثاروا مرتين خلال 3 أعوام ضد فساد مبارك، واستبداد الإخوان لن يقبلوا إلا بتحقيق أهداف ثورة 25 يناير، وموجتها الأعظم في 30 يونيو من الحرية والعدل والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطني».

وتابعت الحملة، أن قال إنه «لم يعد بإمكان أي رئيس أن يتجاهل مطالب المصريين، وإن أي نظام سيتجاهل هذه المطالب أو يحاول الالتفاف عليها سيلقى مصير مبارك ومرسي».

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