«الخارجية»: الاتحاد الأوروبي سيتابع انتخابات الرئاسة

قال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه «في ضوء الاتصالات المكثفة التي أجراها وزير الخارجية ووزارة الخارجية، بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة، وبالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، وتم تذليل المسائل الفنية والإدارية العالقة الخاصة بمشاركة الاتحاد الأوروبي في متابعة الانتخابات الرئاسية، والإفراج عن كل الأجهزة والمعدات الخاصة بمهمة المتابعة».

وأضاف في بيان، الأحد، أنه «من المقرر أن يعقد ماريو دافيد رئيس بعثة المتابعين الأوروبيين مؤتمرًا صحفيًا صباح، الاثنين، يعلن فيه كافة التفاصيل الخاصة بمشاركة الاتحاد الأوروبي في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام».

وأوضح «عبد العاطي» أن «المجموعات الأولى من المتابعين الأوروبيين والأطقم المعاونة الخاصة بإعداد الترتيبات الفنية والإدارية فيما يتعلق بمهام البعثة خلال تواجدها لإتمام مهمتها وصلت بالفعل».

وأشار إلى أن «مشاركة الاتحاد الأوروبي في متابعة الانتخابات الرئاسية تأتي لتعكس اهتمامًا واسعًا من المنظمات الإقليمية والدولية، حيث تشارك أيضًا في عملية المتابعة كل من جامعة الدول العربية ومنظمة الفرانكفونية والكوميسا، وتجمع الساحل والصحراء والبرلمان العربي وعشرات من المنظمات غير الحكومية».