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نائب رئيس الزمالك يؤكد على تجديد الثقة فى ميدو

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نائب رئيس الزمالك يؤكد على تجديد الثقة فى ميدو نائب رئيس الزمالك يؤكد على تجديد الثقة فى ميدو

أحمد حسام ميدو

أعلن أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادى الزمالك تجديد الثقة في أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق عقب الخسارة التي تعرض لها الفريق في مباراة اليوم أمام فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الأولى لمباريات دور الثمانية لبطولة دوري أبطال افريقيا.

واشارإبراهيم فى تصريح خاص لوكالة ONA إلى أن مجلس الإدارة يدعم الجهاز الفني بالرغم من الخسارة، موضحًا أن الفريق في بداية المشوار وهناك فرصة للتعويض في المباريات المقبلة، بشرط علاج الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال لقاء فيتا كلوب.

وأكد نائب رئيس الزمالك أنه يواصل دعم ميدو ، خاصة وأن كرة القدم لا بد بها من وجود فائز وأخر مهزوم .

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أونا