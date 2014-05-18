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السيسي: أبلغت الأمريكان أن حكم “الإخوان” لن يستمر..وتكلفة حماية حدودنا تصل إلى مليار جنيه

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السيسي: أبلغت الأمريكان أن حكم “الإخوان” لن يستمر..وتكلفة حماية حدودنا تصل إلى مليار جنيه السيسي: أبلغت الأمريكان أن حكم “الإخوان” لن يستمر..وتكلفة حماية حدودنا تصل إلى مليار جنيه

 

قال المرشح الرئاسي، عبدالفتاح السيسي، إن مشروعات الجيش فقط لتوفير احتياجاته، موضحًا أن ميزانية الجيش 2 من إجمالي الميزانية الكلية.

وأكد “السيسي”، في حوار مع الإعلاميين وائل الإبراشي وخالد صلاح ولبنى عسل، أن الجيش لم يحصل على أي موازنات إضافية خلال الأشهر الأخيرة رغم مكافة الإرهاب، مشيرًا إلى أن النشاط الاقتصادي لا يمثل موازي.

وتابع:” أكثر من 300 شركة مدنية تعمل مشروعات مع الجيش”، منوهًا إلى أن الجيش لا يملك عمالة أو بنية تحتة تخصه ولكن لديه إدارة منظمة.

وذكر المرشح الرئاسي، أن تكلفة حماية حدودنا ومكافحة الإرهاب تصل إلى نحو مليار جنيه.

وقال المرشح الرئاسي، ” قبل 30 يونيو الإخوان قالوا لنا خدوا اللي أنتوا عاوزينه واسكتوا”، مضيفًا ” أخطر شيء فعله الإخوان التهديد”.

وذكر “السيسي”، أنه أبلغ الأمريكيين في شهر 2103 أن حكم الإخوان لن يستمر بهذا الشكل، مؤكدًا أنه لم يتأمر على الرئيس المعزول.

وأكد “السيسي”، أته يخطط لإلحاق شباب بأكاديمة ناصر لدراسة مفهوم الأمن القومي.

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