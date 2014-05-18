السيسى :سأبقى على لقب المشير حال انتخابى رئيساً للجمهورية

أكد المشير عبد الفتاح السيسى أن للمرأة دور هام فى خطته القادمة فى حال فوزه بالانتخابات الرئاسية وسيقدم تجربة هامة لإظهار دور المرأة بشكل قوى .

وأضاف السيسى أن المرأة المصرية أثبتت طوال تاريخها دور وطنى مهم.

وحول دور الجيش المصرى فى الفترة القادمة فى حال توليه رئاسة الجمهورية ،أوضح السيسى أن الجيش المصرى هو حامى الوطن وانحاز للشعب المصرى فى ثورتيه 25يناير و30 يوينو

وأكد المشير السيسى أن البدلة العسكرية هى حياته.

ورداً على سؤاله حول احتفاظه بلقب المشير ،قال السيسى :”نعم سوف أكمل على هذا اللقب والعبرة بالفعل وليس القول”.