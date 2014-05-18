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عبد الحميد بسيونى سعيد بالتأهل لدور الـ16 للبطولة

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عبد الحميد بسيونى سعيد بالتأهل لدور الـ16 للبطولة عبد الحميد بسيونى سعيد بالتأهل لدور الـ16 للبطولة

 

عبد الحميد بسيونى

عبر عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لفريق حرس الحدود، سعادته البالغة بفوز فريقه على المصرى البورسعيدى فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم بدور الـ32 للكأس، والتأهل إلى دور الـ16 للبطولة بعد الفوز بركلات الترجيح 5/4.

وقال بسيونى فى المؤتمر الصحفى بعد المباراة إن فريقه كان فى حاجة ملحة للفوز بعد تعادله فى الأربع مباريات السابقة بالدورى وخسارة مباراتين، وأن هذا الفوز جاء فى وقته قبل مباراة وادى دجلة الحاسمة بالدورى الشهر المقبل.

وأشاد المدير الفنى للحرس بالروح العالية لجميع اللاعبين، خاصة محمد نادر حارس المرمى، الذى استطاع التصدى لركلتى جزاء، ، مضيفًا أن نادر حارس موهوب، ويحتاج نظرة من الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى.

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