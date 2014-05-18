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دييجو جوستا يفوز بجائزة (إفي) لأفضل لاعب إيبرو أمريكي في الليجا

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دييجو جوستا يفوز بجائزة (إفي) لأفضل لاعب إيبرو أمريكي في الليجا دييجو جوستا يفوز بجائزة (إفي) لأفضل لاعب إيبرو أمريكي في الليجا

مدريد، (إفي): فاز اللاعب البرازيلي-الإسباني دييجو كوستا الذي توج أمس بالليجا مع فريقه أتلتيكو مدريد، بجائزة وكالة الأنباء الإسبانية (إفي) لأفضل لاعب إيبرو أمريكي في الدوري المحلي.

وكان كوستا لم يكمل مباراة أمس أمام برشلونة بملعب كامب نو والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله ليتوج الـ"روخيبلانكوس" باللقب حيث تعرض للاصابة (ق13)، ولكنه لعب دورا محوريا في الحصول عليه.

وسجل اللاعب المولود في السابع من أكتوبر/تشرين أول 1988 في بلدة لاجارتو البرازيلية، خلال هذا الموسم 27 هدفا في 34 مباراة.

ويسعى كوستا للتعافي حاليا للحاق بنهائي دوري الأبطال السبت المقبل أمام ريال مدريد في ملعب النور ببرشلونة.

وسبق للاعب الذي اختار اللعب باسم إسبانيا في كأس العالم الشهر المقبل وليس البرازيل التي ستحتضن البطولة، أن توج مع أتلتيكو بكأس السوبر الأوروبي عامي 2010 و2012 وكأس الملك العام الماضي.

ويخلف كوستا البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الذي حصل على نفس الجائزة العام الماضي

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