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يوفنتوس يعزز رقمه القياسي .. وروما يودع الكالتشو بخسارة أمام جنوى

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يوفنتوس يعزز رقمه القياسي .. وروما يودع الكالتشو بخسارة أمام جنوى يوفنتوس يعزز رقمه القياسي .. وروما يودع الكالتشو بخسارة أمام جنوى

روما، (إفي): عزز يوفنتوس رقمه القياسي في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، الذي حسم لقبه قبل جولتين، إذ جمع في جعبته 102 نقطة في المباراة الختامية للكالتشو بالفوز اليوم على ضيفه كالياري بثلاثية نظيفة.

وكان الرقم القياسي السابق مسجلا باسم إنتر ميلانو بـ97 نقطة في موسم 2006-2007.

افتتح النجم المخضرم أندريا بيرلو التسجيل بتنفيذ أكثر من رائع لمخالفة ثابتة (ق8).

وضاعف المهاجم الإسباني فرناندو يورينتي النتيجة من متابعة لركنية سددها بيرلو (ق15).

ووقع كلاوديو ماركيزيو على الثلاثية بمهارة فردية جميلة داخل منطقة الجزاء بعد تسلم كرة يورينتي.

وتجمد رصيد كالياري عند 39 نقطة، وكان قد ضمن البقاء في السيري آ بالموسم المقبل بوجوده في المركز الـ15.

وخسر الوصيف روما مباراته الاخيرة في الاسكوديتو على ملعب جنوى بهدف دون رد بهدف اليوناني يوانيس فتفاتزيديس من استغلال لهجمة مرتدة سريعة وغفلة في الخط الدفاعي للـ"ذئاب".

وأنهى روما البطولة برصيد 85 نقطة ضامنا المركز الثاني، والتأهل بعد غياب الى دوري أبطال أوروبا بشكل مباشر رفقة اليوفي.

أما جنوى فاستقر في المركز الـ13 بـ44 نقطة بمنطقة الوسط.

وحقق كاتانيا، الذي ضمن الهبوط للدرجة الثانية، فوزا شرفيا بملعبه على ضيفه أتالانتا الـ11 بهدفين نظير واحد.

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