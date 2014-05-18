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رامي السبيعي يحتفظ بلقب نيويورك للمحترفين لكمال الأجسام للعام الثاني

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رامي السبيعي يحتفظ بلقب نيويورك للمحترفين لكمال الأجسام للعام الثاني رامي السبيعي يحتفظ بلقب نيويورك للمحترفين لكمال الأجسام للعام الثاني

نيويورك، (إفي): توج لاعب كمال الأجسام المصري رامي السبيعي ببطولة نيويورك للمحترفين فجر اليوم ليحافظ على اللقب الذي حصل عليه العام الماضي.

وكان حصول السبيعي على اللقب في 2013 منحه بطاقة التأهل للنسخة الماضية من بطولة "مستر أوليمبيا" للمحترفين، والتي تعتبر أهميتها في مجال كمال الأجسام مثل كأس العالم في كرة القدم، حيث حصل حينها على المركز الثامن في أول مشاركة له.

وقال اللاعب المعروف في أوساط اللعبة باسم (بيج رامي) في تصريحات نشرتها مجلة (فليكس) للياقة البدنية اليوم عقب تتويجه ببطولة نيويورك "أنا سعيد للغاية بهذا الإنجاز وأشكر المدرب (دينيس جيمس) على المجهود الذي بذله معي".

وأضاف اللاعب الذي كان تعرض منذ حوالي شهر وصف لنزلة شعبية حادة استدعت دخوله المستشفى "لم أكن أتوقع الفوز، حيث أنني بدأت الاستعدادات النهائية منذ أسبوعين فقط بسبب المرض، ولكن دينيس آمن بي وكان من شجعني".

ومن المقرر أن يشارك (بيج رامي) في فعاليات بطولة (مستر أوليمبيا) هذا العام في الفترة بين 18 و21 سبتمبر/أيلول المقبل والتي ستحتنضها لاس فيجاس، حيث تشير التوقعات إلى أنه قد يحقق مركزا متقدما عن الموسم الماضي يضعه بين الثلاثة الأوائل.

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