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أندرلخت يحرز لقب الدوري البلجيكي الثالث على التوالي

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أندرلخت يحرز لقب الدوري البلجيكي الثالث على التوالي أندرلخت يحرز لقب الدوري البلجيكي الثالث على التوالي

(إفي): أحرز فريق أندرلخت اليوم لقب الدوري البلجيكي لكرة القدم الثالث على التوالي بعد الفوز على ضيفه لوكيرين 3-1 ، ليتوج بلقب البطولة السداسية، ويضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

أحرز أهداف أندرلخت كل من لاعبي الوسط الصربي اليكساندر ميتروفيتش (ق19) ودينيس برايت (ق59) والمدافع الكونغولي تشانسيل مبيمبا (ق67)، فيما سجل هدف الضيوف الوحيد المهاجم التونسي حمدي الحرباوي (ق56) من ركلة جزاء.

على صعيد آخر ضمن فريق ستاندر لياج خوض المرحلة التمهيدية المؤهلة لدوري الأبطال، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة، وذلك بعد الفوز على كي آر سي جينك بهدف لاعب الوسط المغربي مهدي كارسيلا (ق3).

ووفقا للوائح الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، فإن المسابقة تقام على مرحلتين، حيث تضم المرحلة الأولى 16 ناديا، ويتأهل أصحاب المراكز الستة الأولى إلى المرحلة النهائية وتقام مباريات من دورين بين جميع الأندية لتحديد هوية الفريق البطل.

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