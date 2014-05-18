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فرناندو يورينتي: لقد كان موسما رائعا

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فرناندو يورينتي: لقد كان موسما رائعا فرناندو يورينتي: لقد كان موسما رائعا

مدريد، 17 مايو/آيار (إفي): اعتبر المهاجم الإسباني فرناندو يورينتي اليوم أن فريقه يوفنتوس الإيطالي بطل الدوري وكأس السوبر قدم "موسما رائعا".

وقال يورينتي اليوم عقب الفوز على كالياري بثلاثية نظيفة في الجولة الأخيرة من الـ(كالتشو) "كنا نرغب في صناعة التاريخ ونجحنا في هذا الأمر، لقد كان موسما رائعا ووهميا".

وحقق يوفنتوس ثلاثة أرقام قياسية هذا الموسم من حيث أكبر عدد من النقاط (102 نقطة) وأكبر عدد من الانتصارات على ملعبه (19) وأكثر عدد من المباريات سجل فيها (37).

وأضاف اللاعب "لا أعرف اذا ما كان سيمكن الوصول مجددا إلى 102 نقطة، إنه أمر رائع ونحن سعداء بهذا الأمر".

واعتبر يورينتي أن الفضل في هذا الأمر يعود إلى أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق.

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