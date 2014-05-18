وزيرة الثقافة الأردنية تكرم المسرحي السعودي عمر الجاسر

كرمت وزيرة الثقافة الأردنية لانا مامكغ، الفنان والمخرج السعودي عمر الجاسر، بعد مشاركته في لجنة التّحكيم بمهرجان "المسرح الحر الدولي التاسع" بالأردن لعام 2014، والذي كان برعاية الأميرة وجدان الهاشمي، حيث شاركت فيه ستة دول عربية، وهي الأردن والسعودية وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية ودولة الجزائر.

وقد تخلّفت عن المشاركة كل من دولة الكويت وتونس، أمّا ليبيا فقدّمت اعتذارها عن المشاركة في اللّحظات الأخيرة.

ووجّه الفنّان عمر الجاسر شكره وتقديره للقائمين على المهرجان لثقتهم الكبيرة وتشريفه بالمشاركة في لجنة التّحكيم، وحسن الاستقبال والضيافة، واحترامهم لقرارات لجنة التّحكيم. وتمنّى أنّ تعكس هذه المشاركة صورة مشرّفة عن الحركة الثقافية والفنية السعودية.

يذكر أنّ لجنة تحكيم ضمّت كل من الفنانين محمد ضمور رئيساً، وماهر اللّحام من الأردن، و د.عزيزخيون من العراق، والفنانة سميرة البارودي من لبنان، وعمر الجاسر من السعودية. وقد حصلت الأردن على الجائزة الذهبية لأفضل عمل متكامل عن مسرحية "عالخشب" لفرقة مختبر ستوديو الممثل.

والجائزة الفضيّة لأفضل عمل متكامل كانت من نصيب مصر عن مسرحية "الطريق المضمونة للتخلص من البقع"، وهي لفرقة جماعة تمرّد للفنون. أمّا الجائزة البرنزية حصلت عليها السعودية لأفضل عمل متكامل عن مسرحية "مساحة بوح" لفرقة مسرح الطائف.

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