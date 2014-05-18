أخبار عاجلة

قمة السيسي وترامب - صور حصرية للقاء الرئيس السيسي والرئيس ترامب -
تغطية خاصة - لواء / كمال عامر : علاقات الجيش الأمريكي والجيش المصري لم تتأثر بتوجهات أوباما -
تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: مصر على قمة الأجندة الأمريكية في الحرب على الإرهاب -
الرئيس السيسي يغادر البيت الأبيض في ختام مباحثاته مع ترامب -
محافظ الأقصر يبحث الاستعدادات لموسم القمح -
رئيس الوزراء يبحث تعظيم الاستفادة من المياه الجوفية في الإنتاج الزراعي -
تغطية خاصة - عاطف الغمري: حرارة ترامب في لقائه مع السيسي خروج عن التقاليد الأمريكية -
تغطية خاصة - توم حرب: دعمنا ترامب لرئاسة أمريكا لأن أوباما كان يدعم الإيرانيين -
الدكروري يرد على تعديلات السلطة القضائية: "مفيش تعديلات واترفضت جميعاً" -
بمشاركة "عبد الغفار".. "الإنتربول" يبحث مع وزراء الداخلية العرب ملف الهجرة غير الشرعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

وزيرة الثقافة الأردنية تكرم المسرحي السعودي عمر الجاسر

Google+ Print
وزيرة الثقافة الأردنية تكرم المسرحي السعودي عمر الجاسر وزيرة الثقافة الأردنية تكرم المسرحي السعودي عمر الجاسر

الإثنين 19-05-2014 22:32

كرمت وزيرة الثقافة الأردنية لانا مامكغ، الفنان والمخرج السعودي عمر الجاسر، بعد مشاركته في لجنة التّحكيم بمهرجان "المسرح الحر الدولي التاسع" بالأردن لعام 2014، والذي كان برعاية الأميرة وجدان الهاشمي، حيث شاركت فيه ستة دول عربية، وهي الأردن والسعودية وسلطنة عمان وجمهورية العربية والمملكة المغربية ودولة الجزائر.

وقد تخلّفت عن المشاركة كل من دولة الكويت وتونس، أمّا ليبيا فقدّمت اعتذارها عن المشاركة في اللّحظات الأخيرة.

ووجّه الفنّان عمر الجاسر شكره وتقديره للقائمين على المهرجان لثقتهم الكبيرة وتشريفه بالمشاركة في لجنة التّحكيم، وحسن الاستقبال والضيافة، واحترامهم لقرارات لجنة التّحكيم. وتمنّى أنّ تعكس هذه المشاركة صورة مشرّفة عن الحركة الثقافية والفنية .

يذكر أنّ لجنة تحكيم ضمّت كل من الفنانين محمد ضمور رئيساً، وماهر اللّحام من الأردن، و د.عزيزخيون من العراق، والفنانة سميرة البارودي من لبنان، وعمر الجاسر من السعودية. وقد حصلت الأردن على الجائزة الذهبية لأفضل عمل متكامل عن مسرحية "عالخشب" لفرقة مختبر ستوديو الممثل.

والجائزة الفضيّة لأفضل عمل متكامل كانت من نصيب مصر عن مسرحية "الطريق المضمونة للتخلص من البقع"، وهي لفرقة جماعة تمرّد للفنون. أمّا الجائزة البرنزية حصلت عليها السعودية لأفضل عمل متكامل عن مسرحية "مساحة بوح" لفرقة مسرح الطائف.

 

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - لواء / كمال عامر : علاقات الجيش الأمريكي والجيش المصري لم تتأثر بتوجهات أوباما

تغطية خاصة - لواء / كمال عامر : علاقات الجيش الأمريكي والجيش المصري لم تتأثر بتوجهات أوباما

تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: مصر على قمة الأجندة الأمريكية في الحرب على الإرهاب

تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: مصر على قمة الأجندة الأمريكية في الحرب على الإرهاب

فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل

فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل

الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب

الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب