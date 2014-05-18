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خالد عبد الرحمن تزوّج حديثاً

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خالد عبد الرحمن تزوّج حديثاً خالد عبد الرحمن تزوّج حديثاً

الإثنين 19-05-2014 22:54

ما بين الإشاعة والحقيقة نشر في بعض مواقع التّواصل الاجتماعي خبر عن زواج الفنان خالد عبد الرحمن للمرّة الثالثة، بينما في أحد الموقع لفت نظرنا العنوان التالي: "صور زواج خالد عبدالرحمن الثالث"، لكن الصور المنشورة هي من زواجه السابق، والذي سبق ونشرت "سيدتي" بعض تفاصيله. ولمعرفتنا بطبيعة الفنان خالد النفسية، ورفضه الدائم الحديث عن خصوصيته في الإعلام، معلناً دائماً أن حياته العائلية هي ملكه وحده، ومن أهم خصوصيته التي يرفض التطرّق لها، وأمام التساؤلات من جمهوره عن حقيقة هذا الخبر، حاولت "سيدتي نت" الاتصال بالفنان خالد نفسه، فكان خطه مغلقاً على الدوام. اتصلنا بشقيقه بندر وطلبنا منه الحديث مع الفنان خالد بخصوص ما نشر حول زواجه للمرة الثالثة، والذي في البداية لم ينف ولم يؤكّد. لكنه أكّد بأنه سيزوّد الفنان خالد برقم هاتفنا ليردّ بنفسه. بعد ساعات من الاتصال الأول عاودنا الاتصال بشقيقه بندر، والذي أخبرنا أنه حتى لحظة كتابة الخبر لم يردّ خالد على اتصاله ليزوّده برقم الهاتف للتواصل معنا. وقال: " ماذا يمكنني أن أخدمكم؟". فقلنا له نحن وجمهوره نريد معرفة إن كان هذا الخبر حقيقة فنبارك له، أو إشاعة فننفيه؟ فقال: " بدون أرقام أول وثاني وثالث. بالفعل خالد عبد الرحمن تزوّج حديثاً، وهو خارج . وكما تعلم خالد لا يحب الحديث عن حياته الخاصة، كل ما أستطيع قوله هو إنه بالفعل تزوج حديثاً".

 

 

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