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السيسي: الإقتراب من الجيش المصري يُعني اللعب بالنار.. ويجب منح الفرصة للشباب

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السيسي: الإقتراب من الجيش المصري يُعني اللعب بالنار.. ويجب منح الفرصة للشباب السيسي: الإقتراب من الجيش المصري يُعني اللعب بالنار.. ويجب منح الفرصة للشباب

قال المشير عبد الفتاح السيسي المرشح لرئاسة الجمهورية في لقاء تليفزيوني مسجل له اليوم، أنه أبلغ الرئيس السابق محمد مرسي أن الجيش المصري ليس ملكًا لأحد، وإنما يتبع الشعب المصري.

وأضاف السيسي، “لا أحد يعلم مدى قوّة الجيش المصري، مؤكدًا أن مجرد الإقتراب منه يُعني اللعب بالنار”.

وأشار السيسي إلى أنه أثناء الخطاب الأخير للرئيس السابق محمد مرسي وضع الجيش خطط تأمينية لتأمين القادة العسكريين.

وتطرّق السيسي إلى الأحزاب، مؤكدًا أن وجودها سيثري الحياة السياسية والديمقراطية، وأي فرصة أو دعم سوف أستطيع توفيره لمساندة الأحزاب سأقوم به، حيث إننا في حاجة إلى تطوير دور القوى السياسية المختلفة.

وتابع المرشح الرئاسي، “يجب إعطاء الشباب الفرصة للدخول في مؤسسات الدولة من أجل الوصول للديمقراطية السليمة التي ترضي الجميع”

أما عن البرلمان، والتي سوف تأتي بعد انتخابات الرئاسة فترة ليست بالطويلة، قال السيسي أن قانون الإنتخابات البرلمانية خضع للنقاش مع الأحزاب، وأنا أخشى من تأثير انتخابات القوائم على شكل البرلمان في ظل الحالة المرتبكة التي نمر بها حاليًا، فنحن في حاجة لبرلمان قادر على مناقشة مستقبل .

وإعترض السيسي على وصفه أنه شخصية سياسية، حيث قال أنا لست شخصية سياسية وإنما مواطن مصري يحب بلده ولا بعرف معنى الخصومة مع الأخرين.

وأكد السيسي أنه رغم كل الصعوبات التي واجهها المُجتمع خلال العشرة أشهر الأخيرة إلا أنه لم يحدث أي تجاوز للقانون، أو تلفيق قضايا لأحد.

وتابع، ” لقد انتهت دولة الظلم وزوار الفجر، ولن يستطيع أحد اعتقال أي مواطن مصري مرة أخرى”.

وأتم، “القانون له ضوابط لابد من مراعاتها، ولن أسكت على الفساد ولكن سأتعامل معه بأليات ورؤي وأفكار.

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