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المخابرات الأمريكية تنفى سقوط قتلى أو جرحى من عناصرها شرق أوكرانيا

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المخابرات الأمريكية تنفى سقوط قتلى أو جرحى من عناصرها شرق أوكرانيا المخابرات الأمريكية تنفى سقوط قتلى أو جرحى من عناصرها شرق أوكرانيا

سي آي ايه

نفى مسؤول بوكالة المخابرات المركزية الامريكية اليوم ماتردد من تقارير بسقوط قتلى أو جرحى من عناصرها خلال اشتباكات مسلحة وقعت مؤخرا شرق أوكرانيا.
> وذكرت اذاعة صوت روسيا الناطقة باللغة الانجليزية أن فايسيلاف بونو مايروف عمدة مدينة سلافنسيك الواقعة شرق أوكرانيا أعلن فى هذا الصدد أن 70 من الاجانب لقوا مصرعهم خلال الاشتباكات التى وقعت على مدار الايام العشرة الماضية فى اطار حملة مكافحة الارهاب التى تقودها القوات الحكومية الأوكرانية ضد العناصر الانفصالية شرق البلاد.
> وأضاف أن هناك 25 من عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالى ووكالة المخابرات المركزية الامريكية سقطوا بين قتيل وجريح خلال هذه الاشتباكات.
> وأكد مسؤول المخابرات المركزية الامريكية ان هذه التقارير ” غير صحيحة ولاتمت الى الحقيقة بصلة ” .

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