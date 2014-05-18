بالصورماجدة الرومى تفتتح حفلها «بأب تاون كايرو» بأغنية “نشيد الشهداء”
أفتتحت منذ قليل الفنانة ماجدة الرومى بأغنية “نشيد الشهداء”"حفلها المقام على مسرح أب تاون كايرو بالمقطم،وذلك بعد عزف السلامين الوطنيين المصر واللبنانى .
ماجدة التى وصلت القاهرة الثلاثاء الماضى للإعداد للحفل ،أختارت “عم يسألونى عليك الناس”لتكون ثانى الأغانى التى تقدمها اليوم.
> يذكر ان مجموعة من نجوم الفن حرصوا على حضور الحفل ، ومنهم يسرا ،هانى سلامة ،مفيد فوزى،إلهام شاهين ،ورانيا فريد شوقى.
> ومن ناحية أخرى تستعد ماجدة خلال وجودها فى مصر لتقديم أغنيتين من كلمات الشاعر عبد الرحمن الأبنودى،وألحان الموسيقار جمال سلامة،بالإضافة لأغنية أخرى من كلماتها ،ولحن محمد رحيم.