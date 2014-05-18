أخبار عاجلة

قمة السيسي وترامب - صور حصرية للقاء الرئيس السيسي والرئيس ترامب -
تغطية خاصة - لواء / كمال عامر : علاقات الجيش الأمريكي والجيش المصري لم تتأثر بتوجهات أوباما -
تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: مصر على قمة الأجندة الأمريكية في الحرب على الإرهاب -
الرئيس السيسي يغادر البيت الأبيض في ختام مباحثاته مع ترامب -
محافظ الأقصر يبحث الاستعدادات لموسم القمح -
رئيس الوزراء يبحث تعظيم الاستفادة من المياه الجوفية في الإنتاج الزراعي -
تغطية خاصة - عاطف الغمري: حرارة ترامب في لقائه مع السيسي خروج عن التقاليد الأمريكية -
تغطية خاصة - توم حرب: دعمنا ترامب لرئاسة أمريكا لأن أوباما كان يدعم الإيرانيين -
الدكروري يرد على تعديلات السلطة القضائية: "مفيش تعديلات واترفضت جميعاً" -
بمشاركة "عبد الغفار".. "الإنتربول" يبحث مع وزراء الداخلية العرب ملف الهجرة غير الشرعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالصورماجدة الرومى تفتتح حفلها «بأب تاون كايرو» بأغنية “نشيد الشهداء”

Google+ Print

ماجدة1ماجدة2ماجدة2أفتتحت منذ قليل الفنانة ماجدة الرومى بأغنية “نشيد الشهداء”"حفلها المقام على مسرح أب تاون كايرو بالمقطم،وذلك بعد عزف السلامين الوطنيين المصر واللبنانى .

ماجدة التى وصلت القاهرة الثلاثاء الماضى للإعداد للحفل ،أختارت “عم يسألونى عليك الناس”لتكون ثانى الأغانى التى تقدمها اليوم.
> يذكر ان مجموعة من نجوم الفن حرصوا على حضور الحفل ، ومنهم يسرا ،هانى سلامة ،مفيد فوزى،إلهام شاهين ،ورانيا فريد شوقى.
> ومن ناحية أخرى تستعد ماجدة خلال وجودها فى لتقديم أغنيتين من كلمات الشاعر عبد الرحمن الأبنودى،وألحان الموسيقار جمال سلامة،بالإضافة لأغنية أخرى من كلماتها ،ولحن محمد رحيم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - لواء / كمال عامر : علاقات الجيش الأمريكي والجيش المصري لم تتأثر بتوجهات أوباما

تغطية خاصة - لواء / كمال عامر : علاقات الجيش الأمريكي والجيش المصري لم تتأثر بتوجهات أوباما

تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: مصر على قمة الأجندة الأمريكية في الحرب على الإرهاب

تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: مصر على قمة الأجندة الأمريكية في الحرب على الإرهاب

فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل

فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل

الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب

الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب