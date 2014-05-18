السيسى لـ«صباحي»: أدء التحية للرئيس السابق مرسي كان إحتراما للعسكرية المصرية

قال المشير عبد الفتا ح السيسى :”إننا محتاجين إلى ترليون لتوفير التنمية المستدامة بالوطن بإنشاء مصانع ومشاريع تنموية”،وشرح السيسى عبر خريطة مصر شكل مصر الجديدة وخريطة التنمية التى سيعمل على إنشائها فى جميع محافظات مصر.

وأشار المشير أثناء لقاءه مع الإعلاميين وائل الإبراشى ولبنى عسل وخالد صلاح إلى أن الخطة تشمل إضافة مدن سياحية وتعدينية إذ التى من الممكن أن يستخرج منها مواد خام يمكن تصنيعها،والعمل على استغلال الشواطى المصرية فى استزراع السمك وزيارة الثروة السمكية.

وحول هجوم حمدين صباحى عليه بتوليه مناصب قيادية فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى، قال السيسى :”إن احترام العسكرية المصرية لكل الرؤساء واجب لأن العسكرية رمز الانضباط لكل الحكام ولم تحاسب على انضباطها فالانضباط قيم لابد من احترامها”.

واستشهد السيسى بأية من القرأن :”إن الله غالب على أمره”،مشددا على أنه لن يتغير وسوف يسير على خطته المدروسة”.

وكشف السيسى عن اندهاشه من خطاب مرسى الأخير الذى ذكر فيه الشرعية عدة مرات،موضحاً انه قبل ذلك الخطاب أبلغ مرسي أن الجيش مش بتاع حد ولن يصبح ملك أحد وأنما يتبع الشعب المصري.

واكد المشير أن الشعب المصري دفع ثمن خروج حقائب الوثائق السرية من قصر الرئاسة.

وأكد السيسى على أنه يجب على الجميع الخروج من القاهرة وتوسيع مساحتها ونقل جميع الهيئات الحكومية والوزارات إلى المدن الجديدة والاتجاه للإقامة بها ،وذلك لخلق شبكة بنية أساسية جديدة لدعم المؤسسات الحكومية.

وشدد المشير على أن الإرادة الشعبية أقوى من الإرادة السياسية وظهر ذلك واضحاً من خلال إسقاط الشعب لرئيسين من خلال ثروتين.

وأضاف السيسى أن الشعب المصرى يعيش على 6% من مساحة مصر وهناك خلل فى توزيع السكان فى المحافظات.

وأكد المشير على أنه لا يمكن أن نهتم بمحافظة دون الأخرى وذلك حتى لا يحدث خلل فى معدلات التنمية بين المحافظات المختلفة إذ يجب أن تنفذ خطة بالتوازى،مشيرا إلى أنه سينفذ برنامج اللا مركزية فى الإدارة فى كل محافظة.

واستشهد السيسى عبر الخريطة بمحافظة سوهاج التى تمتلك ظهير صحرواى بمساحة تزيد عن 35 كيلو متر غرب النيل وبها فرص حقيقية للإستثمار الزراعي

وذكر السيسى أن المصريين أكبر من أي مؤامرات ،مطالبا الإعلاميين بالحفاظ على المهنية الإعلامية وعدم التحريض والعبث بوعى الناس،مشددا على أن الكلمة أمانة وسيحاسب الله كل من يحرض أو يكذب على الشعب.

وأضح المرشح الرئاسى أن إرادة الناس أمر من عند الله سبحانه وتعالى لأن العبث بوعى الناس عبث فوعي الناس أمانة , والعبث بوعي الناس هو عبث بوعي الوطن كله فى غاية الخطورة ويجب احترامهم .