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ميدو: الزمالك لا يستحق الخسارة .. ولا بديل عن الفوز على الهلال

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ميدو: الزمالك لا يستحق الخسارة .. ولا بديل عن الفوز على الهلال ميدو: الزمالك لا يستحق الخسارة .. ولا بديل عن الفوز على الهلال

يرى أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك أن فريقه لا يستحق الخسارة أمام فيتا كلوب في أولى مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وخسر الزمالك 2-1 بعدما نجح في التعادل بهدف لمثله قبل ربع ساعة من النهاية، ولكن جاء الثاني من فيتا نتيجة لسوء تمركز قلبي دفاعه.

وقال ميدو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لا نستحق الخسارة أمام فيتا، فقد قدم الفريق أداء جيدا".

وأضاف "الهدف الثاني لفيتا كلوب جاء عكس سير اللقاء، فقد كان يبحث عن عدم تلقي هدفا ثانيا ولكن باغتنا الفريق بهدف ثاني".

وتابع "حذرت اللاعبين من السرعات العالية للاعبي فيتا كلوب".

وأتم ميدو"ليس أمامنا سوى الفوز في المباريات المقبلة بالمجموعة والتي ستبدأ بمواجهة الهلال السوداني"ز

ويستضيف الزمالك نظيره الهلال السبت المقبل في الجولة الثانية، وهو الفريق الذي فاز على مازيمبي في لقاء الجولة الأولى.

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