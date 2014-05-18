السيس مقاطعا وائل الإبراشى: «لو سمحت متقولش مصر تتسول»

قال المرشح الرئاسي، عبدالفتاح السيسي، إنه يجب القضاء على الفقر، مضيفًا أنه التقى برجال الأعمال واتحاد الصناعات لتكشيل حالة وعي بالوضع في مصر.

وأكد “السيسي”، في حوار مع الإعلاميين وائل الإبراشي وخالد صلاح ولبنى عسل، اليوم الأحد، أن ردود أفعال رجال الأعمال خلال لقائي معهم كانت إيجابية بطريقة كبيرة، وأكثر مما أتوقع. وعلق “السيسي”، على تصريحات وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم الذي قال أن «الشعب المصري ممكن أن يأتي ثم يثور الشعب عليه بعدها بعامين»، قائلا «الرسالة ليست لي بل لكل المصريين ويجب عبور هذه المرحلة والمشكلة التي استمرت لسنوات طويلة».

وتابع:” حجم الوعي لدى المصريين والإحساس زاد بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو”.

وقاطع “السيسي” الإعلامي وائل الإبراشي قائلًا ” لا تقل مصر تتسول”، وذكر أن أمريكا وضعت مشروع “مارشال” لإنقاذ أوروبا ولم يقل أحد هذا اللفظ.