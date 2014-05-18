شباب الصعيد غاضب يا سيادة المشير

إلى من يُهمه أمر هذا الوطن، أرجو أن تقرأ ما نكتب باهتمام. شباب الصعيد غاضب، وإذا أردت أن تعرف لماذا، فاقرأ الآتى:

مع احترامى وتقديرى للسيد المشير السيسى، نحن نقدر دورك العظيم فى حماية هذا الوطن من الانهيار وانتشاله فى وقت حرج من الضياع والتقسيم، ولكن لنا عتاب بحكم حبك لصعيد مصر الذى هو جزء مهم من الجسد المصرى، وأرجو أن ينقل هذا العتاب إلى المسؤولين فى حملة سعادتك.

التقى بنا الأستاذ حمدين صباحى، المرشح الرئاسى المنافس، وشرح لنا ماذا سيفعل فى حال فوزه بالرئاسة لانتشال صعيد مصر المهمش الذى أكله الفقر والإهمال حتى أصبح الفقر يتعدى النسب العالمية، ويصل ببعض محافظات إلى الهلاك، وبعدها تطلعنا إلى أن نلتقى بسعادتك، ولنا الشرف لكى نسمع ما يعطينا الأمل لمستقبل أفضل لمصر وللمحافظات الفقيرة، واتصلنا بالدكتور عبدالله المغازى، وطلبنا منه ذلك، وأرسلنا له بكل البيانات وأنشطة جبهة حقوق الصعيد، واتصلنا كذلك بأشخاص آخرين فى الحملة، ولا رد!

وكنا نقرأ، ونشاهد لقاءات سيادتكم بكل أطياف المجتمع السيد المشير، أين شباب الصعيد، سواء فى الحملة أو ضمن من تسمع لهم؟ لماذا لم تسأل أين شباب أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف؟ مَن يختار الشباب الذين تلتقى بهم؟ وهل لجنة الشباب فى الحملة، وهم جميعهم من محافظة القاهرة وحولها؟ هل هؤلاء يختارون من تقابل من شباب الصعيد، أم اختارهم النخبة المفروضة علينا، التى تدعى أنهم يحملون مشاكل وهموم الصعيد؟

السيد المشير، صعيد مصر تم تهميشه فى الحوار الوطنى الأول والثانى مع السيد الرئيس المستشار عدلى منصور، شباب الصعيد لم يمثل فى لجنة الخمسين، شباب الصعيد لم يمثل فى المجلس القومى لحقوق الإنسان.

السيد المشير، أرجو أن يتسع صدرك لنا، فكما نعرف عنك أنك تحب أن يكون هناك شفافية، وهناك عدل فى حكم مصر، إن قدر لك أن تكون الرئيس القادم، فشباب الصعيد يتخوف الآن من أن يستمر تهميشه فى المرحله القادمة، ويريد أن يزاح عنه تراب التهميش. يريد أن يشارك فى صنع القرار. من حق الشباب المهمش أن يشارك فى البرلمان القادم على الأقل فيمن يختارهم رئيس الجمهوريه فى نسبة الـ٥٪، وليس فيمن تختارهم النخبة!

السيد المشير، رغم كل هذا فنحن نُكنُّ لك كل احترام وتقدير، وربما ما نقوله الآن تسمعه لأول مرة.