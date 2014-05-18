ماذا يحدث فى سوريا؟

فى رسالتها الثانية كتبت الأديبة أنيسة عبود تفاصيل أخرى تصور بشاعة ما يرتكبه من يسمون أنفسهم «ثوار سوريا»:

«الغالية إقبال.. تحية حب وتقدير لك ولقلمك أيتها الكاتبة الكبيرة.. أكتب إليك وأنا أبكى.. إن ما أرسله لك هو واحد بالألف مما يجرى.. إننا منذ يومين لم نستطع شراء الخبز ولا المازوت.. نحن نموت برداً وظلمة.. الثوار يسرقون البترول ويهربونه إلى تركيا، وتركيا هى نفسها التى ترسل مرتزقتها وتذبح الجيش السورى على الحدود.. هل سمعت كيف ذبحوا أكثر من ستين جنديا سوريا فى مدينة رأس العين على الحدود التركية؟ لقد حاصروهم وأسروهم ثم قاموا مع جنود أتراك بذبحهم من خلف رقابهم كى لا يموتوا بسرعة، وكى يتعذبوا أطول وقت ممكن.. عند ذلك قام المسيحيون فى البلدة بالذهاب إلى الكنائس وإشعال الشموع والصلاة كى يموت هؤلاء الجنود بسرعة.. ماذا أخبرك؟ هل أخبرك عن مركز بحوث حلب للقطن؟ نهبوه وحرقوه.. حرقوا المشافى.. أطلقوا القذائف على مشفى السرطان للأطفال؟ نهبوا الطحين من المطاحن وجاءوا بآلاف المرتزقة من ليبيا والشيشان وأفغانستان ليذبحوا السوريين.. أما رأيت أفلامهم؟ كيف يتباهون بذبح الأطباء والصحفيين؟ أما سمعت عن الخطف وقطع الطرق وسلب السيارات. آخ يا إقبال.. الشعب السورى مظلوم.. الشعب السورى كله يرفض هذا الشىء.. ثقى بذلك.. للأسف صار ثوار الناتو هم سادتنا.. وصار كل المرتكبين والحرامية الذين طاردتهم الدولة ثوارا.. مثل جعارة وحجاب وغيرهما كثير.. حتى النساء نحن فى سوريا نعرفهن ونعرف كيف كن ينزلن فى الفنادق التى يحجزها بعض القادة لهن.. ونعرف الذين سرقوا الشعب ومال الشعب لذلك الشعب يرفضهم.

سوريا تدمر.. والشعب يهجّر.. ويتاجر رجال الدين الزنادقة بفتياتنا الصغيرات فى المخيمات التركية والأردنية.. تصورى فتاة بعمر 12 سنة تباع لشيخ بمائتى دولار.. يقولون هذا ليستر عليها.. وفى مخيمات تركيا اغتصبوا مئات النساء.. وتاجروا بالمئات، فأى ثورة هذه التى تشرد شعبها وتأتمر بأمر الناتو لتدمر اقتصادها وثرواتها؟.. تخيلى أن أكثر من مليون منزل قد تهدم.. سيقولون السلطة هدمته.. ولكن الحقيقة أن المسلحين يدخلون البيوت عنوة فيجندون الناس عنوة ومن يرفض يذبحونه ذبحا أمام أولاده مثل آل برى فى حلب.. وقد يغتصبون أسرته وبناته.. ولدينا حكايات يشيب لها شعر الرأس.. وهناك حكايات كتبت عنها الصحافة الأجنبية، آسفة انقطعت الكهرباء ولن تأتى إلا عند الفجر.. لذلك أبلغك تحياتى، ولك كل الشكر وأرجو أن توصلى صوتى وصوت السوريين المقهورين للعالم».

اللهم إنى قد بلغت، اللهم فاشهد. ولعل الذين يتعاطفون مع الإخوان وأذنابهم وربائبهم يفيقون من غفوتهم ويشكرون الله لأنه أنقذنا من محنة حقيقية كانت كفيلة بالقضاء على مصر وعلى كل الدول الإسلامية.