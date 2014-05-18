وزير الداخلية يفتتح قسم الأطفال المبتسرين بمستشفى الشرطة بمدينة نصر

زار اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مساء اليوم الأحد مستشفى الشرطة بمدينة نصر، وقام بافتتاح قسم الأطفال المبتسرين والمنشأ حديثاً بطاقة استيعابية 8 حضانات، بالإضافة إلى افتتاحه أعمال التطوير والتحديث لقسم مناظير الجهاز الهضمى وقسم الأشعة بمستشفى هيئة الشرطة بمدينة نصر .

كما قام وزير الداخلية بزيارة المصابين من رجال الشرطة ممن يتلقون العلاج بالمستشفى والذين أصيبوا خلال المواجهات الأمنية مع العناصر الخارجة عن القانون ، واطمئن على حالتهم الصحية ووجة بضرورة توفير أقصى درجات الرعاية لهم .

ووجه اللواء محمد إبراهيم باستمرارالتطوير بإستخدام التقنيات الحديثة لأقسام وأجهزةمستشفيات الشرطة بما يكفل تحقيق المنظومة العلاجية الصحية لرجال الشرطة وأسرهم ويعود بالمردود الإيجايى على أعضاء هيئة الشرطة.