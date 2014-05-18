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أبوحديد : الفلاح شغلنا الشاغل والتهاون في حقه إضرر بمصالح الوطن

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أبوحديد : الفلاح شغلنا الشاغل والتهاون في حقه إضرر بمصالح الوطن أبوحديد : الفلاح شغلنا الشاغل والتهاون في حقه إضرر بمصالح الوطن

الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة – ارشيفية

قام الدكتور أيمن فريد ابوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم بزيارة مفاجئة إلى محافظتي القليوبية والشرقية ، تفقد خلالها شون القمح بالمحافظتين وسير العمل وتنفيذ التوجيهات الخاصه بالتيسير على الفلاحين.

وأبدي أبوحديد سعادته بأداء قطاع الزراعة المحمية بطوخ، والزراعات التي تنتجها الصوب، وقال أن ذلك الأداء يأتي برغم الإمكانيات المحدودة وخاصة وأن الموسم في نهايته، وأن الزراعة المحمية هي الأمل لتطوير قطاع الزراعة بمصر، نظراً لما توفره من فرص عمل، ومياة، فضلًا عن أنها تصلح في الأماكن الغير صالحة للزراعة، وأضاف أنه بالرغم من تكلفتها الإنشائية العالية، إلا أن العائد منها عالي جداً.

وأمر أبوحديد بصرف مكافآت عاجلة للعاملين بشونة القمح بطوخ والتابعة للبنك، نظراً لتفانيهم وإخلاصهم في العمل والتيسير على الفلاحين في عمليات التوريد، وارتفاع معدل التوريد بالشونة مقارنة عن العام الماضي.

وأكد أبوحديد على ضرورة العمل على تطوير الشون للحفاظ على المحصول والعمل على تقليل الفاقد ، مشيراً إلى أن في إطار اقامة صوامع جديدة للقمح لتحقيق ذلك الهدف، وأضاف أنه بصدد زيارة محافظة الدقهلية غداً للوقوف على تجربة الصوامع الأفقية والتي تم إقامتها بالمحافظة، مؤكدًا على أهمية تعميم التجربة للحفاظ على المحصول وتقليل معدلات الفاقد منه وتفادى أية مشكلات فى هذا الشان.

والتقى وزير الزراعة وعدد من الفلاحين والمزارعين، بطوخ، والذين قابلوا زيارته بترحاب شديد، واستمع إلى مشاكلهم وأطمئن منهم على وصول كافة مستحقاتهم لهم، والخصة بتوريد القمح، وتوافر مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والتقاوى من الجمعيات الزراعية.

وتفقد ابوحديد شونة القمح ببنها والتابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، وأكد على ضرورة صرف مستحقات الفلاح بشكل فورى دون تأخر، والتسير عليهم فى عمليات التوريد، حتى يضمن الفلاح الحصول على عائد مجزى ومناسب له ولأسرته، مشيراً إلى أن وزارة الزرعة مهمومة بالفلاح المصري، والتيسير عليه، وتعمل على ضمانة الدخل المناسب له وتحسين أحواله المعيشية، نظراً لما يمثله الفلاح من أمن غذائى وقيمة كبيرة فى البلاد.

وأحال وزير الزراعة مديري جمعيتى شبلنجة ببنها وميت السباع بالشرقية الى التحقيق العاجل نظراً لانصراف موظفي الجمعيتين قبل الموزاعيد الرسمية، وهو الأمر الذى اعتبره الوزير تقصيراً وإهمالاً فى حق الفلاح المصرى، وقد يسبب له عقبات أو تأخر فى وصول المستلزمات والدعم له، وطالب مديري الجمعيات بضرورة متابعة صرف مقررات الأسمدة فى زراعات الموسم الصيفي، حتى لا يشعر المزارع بأية مشكلة أو استغلال من قبل تجار السوق السوداء، وأمر بأن يكون مسؤلى الزراعة والجميعات بالقرى والمحافظات على تواصل دائم مع الفلاحين والمزارعين، وقال “أن الجمعيات يجب أن تكون مفتوحة هذه الأيام ليل نهار لخدمة المزارع والفلاح”.

وتفقد أبوحديد شونة القمح بالعزيزية والتابعة لمدينة مينا القمح بالشرقية، واستمع إلى المزارعين، والفلاحين أثناء توريدهم للقمح بالشونة وأطمئن على صرف مستحقاتهم بشكل فورى وعاجل، دون أية عقبات تذكر.

وفى نهاية جولته تفقد أبوحديد أحد الحقول بالشرقية للمزارعين، وفوجئ بوجود مشاكل خاصة بالمياه والصرف الزراعي بها، حيث وجه جهاز تحسين الأراضى بسرعة التوجه إلى هذا الحقل الوقع بحوض السقايات بالعزيزية، لإعادة تأهيل التربة وإصلاحها، مؤكداً على أن وزارة الزراعة شغلها الشاغل الفلاح المصري وأنه لن يسمح بالتهاون فى حقوقه، واعتبر التقصير فى حق الفلاح إضراراً بمصالح الوطن والأمن الغذائى.

وأكد أبوحديد على ضرورة مشاركة الفلاحين والمزارعين بشكل إيجابى فى عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية ، والمزمع اجراؤها الشهر الجارى، موضحاً ان الحكومة تقف على مسافة واحدة مع كلا المشرحين، وتتعامل معهم بحيادية تامة.

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