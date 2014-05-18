ضبط أسمدة ومواد تموينية في حملة تموينة بقنا‎

تمكنت مباحث التموين بقنا خلال حملة تموينية بالتنسيق مع الرقابة التموينية بمديرية التموين من ضبط أسمدة مدعمة ومواد تموينية قبل بيعها بالسوق السوداء بقنا ،إذ تمكنت الحملة بقيادة المقدم أحمد عبدالله رئيس مباحث التموين من ضبط 78 طن أسمدة يوريا مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية و6 طن سكر ناقصة.

الوزن و472 مستحضر تجميل مجهول المصدر .

كما تمكنت الحملة من ضبط 55 كيلو لحم مذبوحة خارج السلخانة و 223 كيلو كبده ولحوم مصنعة غير صالحة

> للاستهلاك الأدامي ،وتم ضبط 60 قطعة غيار موتوسيكلات مجهولة المصدر بالإضافة إلى ضبط 20 قضية تموينيه لعدم الإعلان عن الأسعار وممارسة النشاط في غير أماكنها المخصصة، وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.