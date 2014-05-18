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السيطرة علي حريق بـ 10 منازل بسوهاج‎

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السيطرة علي حريق بـ 10 منازل بسوهاج‎ السيطرة علي حريق بـ 10 منازل بسوهاج‎

اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن محافظة سوهاج من السيطرة على حريق شب بأكثر من 10 منازل بناحية قرية الحريزات التابعة لمركز المنشاة.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة المنشاة بنشوب حريق ببعض المنازل بناحية قرية الحريزات بدائرة المركز بانتقال قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق، وبالفحص تبين نشوب حريق بإحدى المنازل، وبفعل الرياح وتطاير الشرر أدّى إلى الإشتعال بعدد من النخيل والأشجار الأمر الذى أدّى إلى إنتشار النيران فى باقى المنازل جارى تحديد التلفيات وتحرير محضر بالواقعة.

وعلمت وكالة  ”ONA” أن الحريق لم ينتج عنة أيّ إصابات بشرية، واقتصرت الخسائر على حرق كمية من الغلال والمنقولات والأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى نفوق عدد من رؤوس الماشية وجارى حصرها.

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