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منسق حملة المشير : البيئة وحقوق العمال من أهم ألويوتنا

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منسق حملة المشير : البيئة وحقوق العمال من أهم ألويوتنا منسق حملة المشير : البيئة وحقوق العمال من أهم ألويوتنا

 

قال المهندس أيهاب زكريا مسئول لجنه الشباب الحملة الرسمية للمشير عبدالفتاح بالإسكندرية إن :”برنامج المرشح الرئاسي يتضمن الحفاظ علي البيئة وصحة المواطن والحرص علي حقه في الحياة” ،مشيراً إلى أنه أيضا يسعي للحفاظ علي حقوق العمال ووقف أضهاد العمال وفصلهم .

ولفت زكريا خلال كلمتة بمؤتمر للجنة شباب الحملة الرسمية بمنطقة “وادي القمر” غرب الإسكندرية أن السعي نحو جذب أستثمارات لا يجب أن تكون علي حساب المصريين ، ولكن يجب أن يكون هناك قواعد وقوانين تحكم هذه العلاقة ،مؤكداً أن المشكلات التي تركها الروؤساء السابقين ثقيله وكثيرة وسيعمل “المشير” علي حلها بقدر ما يستطيع لأنه ترشح من أجل مصروالمصريين.

وطالب زكريا أهالي وادي القمر بالنزول يوم الانتخابات والتصويت لصالح مرشحه المشير عبدالفتاح السيسي ” وألا يرتكن أحد للأقوال أنه ناجح ، ناجح لأنه حق يراد به تثبيط الهمم.

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