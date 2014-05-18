أخبار عاجلة

قمة السيسي وترامب - صور حصرية للقاء الرئيس السيسي والرئيس ترامب -
تغطية خاصة - لواء / كمال عامر : علاقات الجيش الأمريكي والجيش المصري لم تتأثر بتوجهات أوباما -
تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: مصر على قمة الأجندة الأمريكية في الحرب على الإرهاب -
الرئيس السيسي يغادر البيت الأبيض في ختام مباحثاته مع ترامب -
محافظ الأقصر يبحث الاستعدادات لموسم القمح -
رئيس الوزراء يبحث تعظيم الاستفادة من المياه الجوفية في الإنتاج الزراعي -
تغطية خاصة - عاطف الغمري: حرارة ترامب في لقائه مع السيسي خروج عن التقاليد الأمريكية -
تغطية خاصة - توم حرب: دعمنا ترامب لرئاسة أمريكا لأن أوباما كان يدعم الإيرانيين -
الدكروري يرد على تعديلات السلطة القضائية: "مفيش تعديلات واترفضت جميعاً" -
بمشاركة "عبد الغفار".. "الإنتربول" يبحث مع وزراء الداخلية العرب ملف الهجرة غير الشرعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الإسماعيلي والمنيا يتأهلان لدور الـ16 لبطولة كأس مصر

Google+ Print
الإسماعيلي والمنيا يتأهلان لدور الـ16 لبطولة كأس مصر الإسماعيلي والمنيا يتأهلان لدور الـ16 لبطولة كأس مصر

/أ ش أ/ تأهل فريق الإسماعيلى إلى دور الـ 16 لبطولة كأس لكرة القدم بعد تغلبه على نظيره فريق النصر بهدفين نظيفين في المبارة التى جمعت بينهما اليوم "الأحد" بإستاد الإسماعيلية فى إطار مباريات دور الـ 32 من المسابقة.

أحرز الهدف الأول لفريق الإسماعيلى اللاعب عمرو السولية فى الدقيقة 14 من الشوط الأول ، وأضاف زميله إبراهيم حسن الهدف الثاني فى الدقيقة 18 من الشوط الثاني .

وفى إطار نفس الدور ، تأهل فريق المنيا إلى دور الـ 16 لبطولة الكأس بعد فوزه على بهتيم بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بإستاد اتحاد الشرطة بالعباسية .

أحرز الهدف الأول لفريق المنيا اللاعب محمود قاعود في الدقيقة 6 من الشوط الأول ، وتعادل بهتيم عن طريق اللاعب أحمد مدحت فى الدقيقة 36 من نفس الشوط .. بينما أحرز اللاعب محمود قاعود الهدف الثاني للمنيا في الدقيقة 33 من الشوط الثاني .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - لواء / كمال عامر : علاقات الجيش الأمريكي والجيش المصري لم تتأثر بتوجهات أوباما

تغطية خاصة - لواء / كمال عامر : علاقات الجيش الأمريكي والجيش المصري لم تتأثر بتوجهات أوباما

تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: مصر على قمة الأجندة الأمريكية في الحرب على الإرهاب

تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: مصر على قمة الأجندة الأمريكية في الحرب على الإرهاب

فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل

فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل

الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب

الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب