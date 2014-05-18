الإسماعيلي والمنيا يتأهلان لدور الـ16 لبطولة كأس مصر

/أ ش أ/ تأهل فريق الإسماعيلى إلى دور الـ 16 لبطولة كأس مصر لكرة القدم بعد تغلبه على نظيره فريق النصر بهدفين نظيفين في المبارة التى جمعت بينهما اليوم "الأحد" بإستاد الإسماعيلية فى إطار مباريات دور الـ 32 من المسابقة.

أحرز الهدف الأول لفريق الإسماعيلى اللاعب عمرو السولية فى الدقيقة 14 من الشوط الأول ، وأضاف زميله إبراهيم حسن الهدف الثاني فى الدقيقة 18 من الشوط الثاني .

وفى إطار نفس الدور ، تأهل فريق المنيا إلى دور الـ 16 لبطولة الكأس بعد فوزه على بهتيم بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بإستاد اتحاد الشرطة بالعباسية .

أحرز الهدف الأول لفريق المنيا اللاعب محمود قاعود في الدقيقة 6 من الشوط الأول ، وتعادل بهتيم عن طريق اللاعب أحمد مدحت فى الدقيقة 36 من نفس الشوط .. بينما أحرز اللاعب محمود قاعود الهدف الثاني للمنيا في الدقيقة 33 من الشوط الثاني .