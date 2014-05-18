رئيس المنيا عن انتقال رشدي للأهلي أو الزمالك: مصلحتنا أهم

أكد محمد حمدي رئيس مجلس إدارة المنيا أن انتقال إسلام رشدي للأهلي أو الزمالك معياره الأساسي مصلحة ناديه والعائد الأفضل جراء انضمامه لأحد القطبين.

وكان رشدي قد وقع على عقود انضمامه للأهلي بعد أن يدفع الأحمر نصف مليون جنيه قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، ولكن الزمالك تدخل بضعف عرض الأحمر وهو ما دفع رئيس المنيا للموافقة عليه.

وقال حمدي في تصريحات إذاعية يوم الأحد: "الزمالك تقدم بضعف عرض الأهلي، وهو ما جعلنا نفضله لأن يهمنا مصلحة المنيا في المقام الأول".

وأضاف "من حق المنيا البحث عن العرض الأفضل لمصلحة النادي واللاعب".

وعن في حالة إصرار اللاعب على تنفيذ تعاقده مع الأهلي أجاب "لا يصح ألا ينظر اللاعب لمصلحة ناديه وهو إبن من أبناء النادي، لابد أن يكون حريصا على مصلحة ناديه".

وأتم "مصلحة المنيا فوق أي اعتبار، واللاعب مرتبط معنا بعقد وسنحاول تسويقه قبل نهاية الموسم الجاري".

يذكر أن هناك شرطا جزائيا في عقد اللاعب يتيح لمن يدفع نصف مليون جنيه ولكن يطبق هذا البند بعد نهاية الموسم.