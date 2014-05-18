الشرطة: لن نبيع لاعبينا للزمالك في حالة خسارة المواجهة المصيرية

أعلن اتحاد الشرطة في بيان رسمي عن رفضه فكرة بيع أي لاعب للزمالك في حالة خسارة الفريق في مواجهتهما الحاسمة الشهر المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة الشرطة يوم 14 يونيو الجاري، بينما دخل الأبيض في مفاوضات جادة مع أكثر من لاعب من الشرطة منهم معروف يوسف، أحمد دويدار، وخالد قمر.

بينما حصل على توقيع رضا العزب الظهير الأيمن بالفعل.

وجاء نص البيان

بعد تناثر الأخبار سواء كانت إشاعات أو حقيقة عن تواجد وتوقيع بعض لاعبي فريق اتحاد الشرطة لنادي الزمالك والذى تجمعنا به علاقة الاحترام ونظرا لوجود مباراة فاصلة هامة بين فريق اتحاد الشرطة ونادي الزمالك مصيرية يوم 14/6 هامة يتحدد على أثرها الفريق الصاعد للدورة الرباعية.

فقد قررنا الغاء فكرة بيع اللاعبين فى حالة هزيمة الفريق وعدم التفريط فيهم للموسم القادم حتى لو كلفنا هذا تركهم بلا مقابل فى يناير المقبل، فالانتماء والقيم والمبادئ أهم بكثير من الأموال والصفقات.

ونهيب بكل اللاعبين بالفريق الالتزام والانتماء واحترام عقودهم حتى نهايتها وبذل اقصى جهد لظهور الفريق بالشكل اللائق المشرف لاسم وكيان نادى اتحاد الشرطة الرياضي.