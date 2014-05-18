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صورة - إسلام رشدي أمام بوابة النادي الأهلي

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صورة - إسلام رشدي أمام بوابة النادي الأهلي صورة - إسلام رشدي أمام بوابة النادي الأهلي

نشر إسلام رشدي لاعب المنيا صورته أمام بوابة الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي وسط حالة من الجدل حول انتقاله للأهلي أو الزمالك.

وكان الأهلي قد أعلن عن توصله لاتفاق مع اللاعب لضمه بعد سداد قيمة الشرط الجزائي في عقده لنادي المنيا، قبل أن يعلن الزمالك يوم الأحد توصله لاتفاق مع المنيا حول ضم اللاعب.

وانتشرت صورة عبر شبكات التواصل الاجتماعي لرشدي البالغ من العمر 25 عاما أمام بوابة النادي الأهلي.

علم FilGoal.com أن اللاعب لا يتحرك هذه الأيام سوى بصحبة فردين من أمن النادي الأهلي بالاتفاق مع مسؤولي القلعة الحمراء.

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