الأهلي يفتقد هدافه في 8 مباريات مصيرية

أدت إصابة عبد الله السعيد هداف الأهلي هذا الموسم بكسر في مشط القدم لغيابه ثلاثة أشهر، وهو ما يجعل الأحمر يفتقده في ثماني مواجهات على الأقل هامة.

السعيد هو هداف الأهلي هذا الموسم بتسجيله تسعة أهداف في الدوري الممتاز، وصناعته خمسة في البطولات المختلفة.

بينما جاءت إصابة اللاعب لتحرم الأحمر من مجهوده في ثماني مباريات على الأقل يستعرضها FilGoal.com.

كأس الكونفدرالية

يلعب الأهلي خمس مباريات في الكونفدرالية بداية من النجم الساحلي يوم 25 مايو الجاري، ثم سيوي سبورت في الجولة الثالثة والرابعة ذهابا وإيابا.

والمباراة الرابعة ستكون أمام نكانا في زامبيا، وربما يلحق السعيد بلقاء الجولة السادسة مع النجم الساحلي التي ستقام نهاية شهر أغسطس، ولكن ربما التأهيل وابتعاده عن المباريات لا يدفع الجهاز الفني لاستخدامه في هذا اللقاء الذي ربما يكون حاسما.

الدورة الرباعية

وبينما يقترب الأهلي من التأهل للدورة الرباعية رسميا، يأتي افتقاده لخدمات السعيد الهجومية.

إذ يلتقي بالجونة في الجولة قبل الأخيرة، والفوز فيها يضمن تأهله رسميا وتقام يوم 12 يونيو المقبل

ثم الدورة الرباعية التي ستلعب في نهاية يونيو، والتي تقام - حتى الآن - من دور واحد.

وتلعب الدورة الرباعية من ثلاثة مباريات مع صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، وبالتالي لن يلحق بها عبد الله السعيد.