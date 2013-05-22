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رئيس الشئون الدينية فى تركيا: عشنا نحن ومصر عهوداً تحت مظلة الإخوة الإسلامية

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رئيس الشئون الدينية فى تركيا: عشنا نحن ومصر عهوداً تحت مظلة الإخوة الإسلامية رئيس الشئون الدينية فى تركيا: عشنا نحن ومصر عهوداً تحت مظلة الإخوة الإسلامية

أوضح محمّد كورماز، رئيس الشؤون الدينية فى الجمهورية التركية، أن تركيا ومصر تمتلكان تاريخاً وثقافة وحضارة مشتركة، وأضاف "كما يحمل كل تركى فى قلبه محبة خاصة تجاه والمصريين، فإن كل مصرى أيضاً يحمل محبة خاصة تجاه تركيا والأتراك".

جاء ذلك فى كلمة ألقاها "كورماز" أثناء استقباله الدكتور صلاح الدين سلطان الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى مصر، حيث شدد على أهمية العلاقات التاريخية الوطيدة التى تربط تركيا ومصر، مشيراً أن الشعبين التركى والمصرى عاشا عهوداً تحت مظلة الإخوة الإسلامية التى نهلا منها تاريخهم وثقافتهم وحضارتهم المشتركة.

وأشار "كورماز" فى كلمته، أن الشعب التركى يدعو لإخوانه فى مصر، من أجل أن يعم الاستقرار والسلام عموم بلادهم، وأن البلدان يواصلان تأسيس علاقات متميزة، معرباً عن أمله بأن يعم الربيع أرجاء مصر.

وأضاف "كورماز"، أن علاقته بشيخ الأزهر، تعود إلى سنوات طويلة خلت، وأن مشاريع مشتركة تم تباحثها مع شيخ الأزهر، لكن تفعيلها تأخر بسبب الظروف التى تمر بها مصر الشقيقة، منوهاً أن تأسيس مركز مشترك للأبحاث الإسلامية مشترك، يعتبر أحد تلك المشاريع.

ومن جهته، أوضح "سلطان" فى كلمته، أن شعب مصر يكن كل المودة للشعب التركي، مشدداً على ضرورة العمل الدءوب من أجل الوصول إلى مصافى الدول الرائدة. 

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مصر 365

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