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الزمالك يتفق مع المنيا على ضم إسلام رشدي

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الزمالك يتفق مع المنيا على ضم إسلام رشدي الزمالك يتفق مع المنيا على ضم إسلام رشدي

أنهى الزمالك اتفاقه مع المنيا على ضم إسلام رشدي مهاجم الفريق بعد رفع العرض الذي تقدم به الأهلي لضم اللاعب.

وكان الأهلي قد حصل على توقيع إسلام رشدي بينما اتفق مع مسؤولي المنيا على سداد قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغ 500 ألف جنيه على قسطين.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك رفع عرضه للمنيا بسداد مليون جنيه مقسمة على ثلاثة أقساط، وحصل على الاستغناء الخاص باللعب ويتبقى توقيعه الرسمي.

فيما رفض الأهلي زيادة العرض المقدم لدى اللاعب.

يذكر أن إسلام رشدي ووكيله قد أكدا في وقت سابق أن رغبة اللاعب هي الانضمام للأهلي، في حين جاء تدخل الزمالك ليحول وجهة الصفقة للقلعة البيضاء.

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