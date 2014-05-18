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"محلب" يصدر قرارات خاصة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

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"محلب" يصدر قرارات خاصة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات "محلب" يصدر قرارات خاصة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء قرار باستبدال البند الرابع من جامعة أسيوط من المادة 1 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لكليات العلوم والهندسة والطب والزراعة والصيدلة والتجارة والتربية بجامعة أسيوط.

كما أصدر قرار باستبدال البند ج كلية العلاج الطبيعى من البند 5 كليات الطب الوارد بالباب الرابع بالدرجات العلمية والدبلومات التى تمنحها الجامعات من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ويستبدل بنص المادة 161 مكرر أولا من اللائحة التنفيذية بأن يمنح مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس كلية العلاج الطبيعى التابع له الدرجات العلمية من البكالوريوس فى العلاج الطبيعى والماجستير والدكتوراه.

وأصدر قرار بأن تعلن أسماء الطلاب الناجحين فى الامتحانات مرتبة بالحروف الهجائية بالنسبة لكل تقدير على مستوى القسم أو الشعبة أو البرنامج ويقدر نجاح الطالب فى درجة الليسانس أو البكالوريوس بأحد التقديرات الآتية ممتاز وجيد جدا وجيد ومقبول.

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