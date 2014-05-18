الاحتفال باليوم العالمى للتمريض الخميس المقبل بالفيوم

أكد شعبان رزق عبد المنعم رئيس نقابة التمريض بالفيوم بأنه تقرر الاحتفال بيوم التمريض العالمى، وذلك يوم الخميس الموافق 22 مايو الجارى بقاعة الاحتفالات بنقابة معلمى الفيوم.

وأوضح أن النقابة ستنظم احتفالا بهذه المناسبة لتكريم مائة ممرضة بالفيوم من الممرضات والمشرفات والأمهات المثاليات وأصحاب المعاش المثاليات من جميع مستشفيات المحافظة والإدارات الصحية ومستشفى الجامعة وطالبات التمريض المتفوقات.

وقال عبد المنعم إنه من المقرر حضور نقيب التمريض الدكتورة كوثر محمود ومحافظ الفيوم الدكتور حازم عطية الله، والدكتور مدحت محمد شكرى وكيل وزارة الصحة وقيادات الصحة بالمحافظة.