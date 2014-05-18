"التعليم" لم نتحقق بعد من تخلف المخترع الصغير عن العودة لمصر

أكد جمال عبد العال المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة لم تتحقق بعد من عدم عودة عبد الله عاصم المخترع الصغير ممثل مصر فى مسابقة "إنتل" بالولايات المتحدة؛ طبقا لما نشر ببعض المواقع الإلكترونية، مؤكدا أن الوزارة بصدد انتظار عودة البعثة غدا الاثنين حتى يتم التأكد من موقف الطالب.

وأضاف جمال لـ"اليوم السابع" أن الوزارة لا تعتمد على تصريحات ولى الأمر فى هذا الصدد، موضحا أنه فى حالة تخلفه عن البعثة وباقى زملائه سيتم إبلاغ وزارة الخارجية فورا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظا على الطالب ومستقبله.

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