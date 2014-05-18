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"اليوم السابع": "الخارج" يغلق الصناديق الاثنين.. و"الداخل" يستعد

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ترصد "اليوم السابع" فى عدد غد الاثنين، كواليس تصويت المصريين فى الخارج، بالانتخابات الرئاسية، وإعلان اللجنة العليا ووزارة الخارجية تجاوز نسبة المشاركين حاجز الربع مليون ناخب من أبناء الجاليات المصرية فى مختلف الدول، فضلاً عن كواليس أزمة مراقبة الاتحاد الأوروبى للانتخابات المرتقبة، بعدما أعلنت مصادر اعتزام الاتحاد تقليص حجم الوفد المقرر إرساله لمتابعة عملية الاقتراع.

وتحت عنوان "كواليس علاقة الإخوان برجال أعمال مبارك".. تقرأ فى عدد الاثنين أسرار محاولات الإخوان السيطرة على الاقتصاد بالتعاون مع رموز من نظام مبارك، ومن خلال رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك.

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