أخبار عاجلة

قمة السيسي وترامب - صور حصرية للقاء الرئيس السيسي والرئيس ترامب -
تغطية خاصة - لواء / كمال عامر : علاقات الجيش الأمريكي والجيش المصري لم تتأثر بتوجهات أوباما -
تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: مصر على قمة الأجندة الأمريكية في الحرب على الإرهاب -
الرئيس السيسي يغادر البيت الأبيض في ختام مباحثاته مع ترامب -
محافظ الأقصر يبحث الاستعدادات لموسم القمح -
رئيس الوزراء يبحث تعظيم الاستفادة من المياه الجوفية في الإنتاج الزراعي -
تغطية خاصة - عاطف الغمري: حرارة ترامب في لقائه مع السيسي خروج عن التقاليد الأمريكية -
تغطية خاصة - توم حرب: دعمنا ترامب لرئاسة أمريكا لأن أوباما كان يدعم الإيرانيين -
الدكروري يرد على تعديلات السلطة القضائية: "مفيش تعديلات واترفضت جميعاً" -
بمشاركة "عبد الغفار".. "الإنتربول" يبحث مع وزراء الداخلية العرب ملف الهجرة غير الشرعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

وفاة شخص وإصابة 16 بإصابات مختلفة جراء حوادث بدبي

Google+ Print
وفاة شخص وإصابة 16 بإصابات مختلفة جراء حوادث بدبي وفاة شخص وإصابة 16 بإصابات مختلفة جراء حوادث بدبي

توفي شخص وأصيب 16 في حادثين مروريين وقعا صباح أمس على شارع الشيخ محمد بن زايد في دبي، وفق ما أفاد به العقيد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي، موضحاً أن الحادث الاول عبارة عن حادثي دهس واصطدام في آن واحد،  وقع في تمام الساعة الثامنة من صباح أمس الأحد على شارع محمد بن زايد بالاتجاه من الشارقة إلى دبي قبل مخرج الخوانيج، حيث اوقف شخص آسيوي الجنسية سيارته من نوع (هوندا سيفيك) في الجهة اليمنى للطريق (كتف الطريق) نتيجة عطب إحدى إطارات المركبة التي يقودها،  وأثناء عملية تبديل الاطار تفاجأ بحافلة مدرسية انحرفت باتجاهه ودهسته ثم اصطدمت بالمركبة ومن شدة الاصطدام انحرفت المركبة الخفيفة إلى خارج الطريق واستقرت في الرمال.

وأسفر عن الحادث وفاة سائق المركبة الخفيفة وإصابة إمرأة كانت برفقته بإصابات بليغة، كما أصيب 15 طالبا كانوا يستقلون الحافلة بإصابات تراوحت بين المتوسطة والبسيطة.

وأضاف العقيد سيف المزروعي أن الحادث الثاني وقع في الساعة السادسة والنصف من صباح أمس على شارع الإمارات باتجاه أبوظبي بعد جسر دبي العين، حيث قام سائق مركبة خفيفة بدخول الشارع دون التأكد من خلوه الأمر الذي أدى إلى اصطدامه بشاحنة كانت تسير في المسار الصحيح،  ومن قوة الصدمة اندفعت المركبة الخفيفة إلى الأمام واصطدمت بشاحنة أخرى، وأسفر الحادث عن إصابة سائق المركبة الخفيفة بإصابات بليغة.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية