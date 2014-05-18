وفاة شخص وإصابة 16 بإصابات مختلفة جراء حوادث بدبي

توفي شخص وأصيب 16 في حادثين مروريين وقعا صباح أمس على شارع الشيخ محمد بن زايد في دبي، وفق ما أفاد به العقيد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي، موضحاً أن الحادث الاول عبارة عن حادثي دهس واصطدام في آن واحد، وقع في تمام الساعة الثامنة من صباح أمس الأحد على شارع محمد بن زايد بالاتجاه من الشارقة إلى دبي قبل مخرج الخوانيج، حيث اوقف شخص آسيوي الجنسية سيارته من نوع (هوندا سيفيك) في الجهة اليمنى للطريق (كتف الطريق) نتيجة عطب إحدى إطارات المركبة التي يقودها، وأثناء عملية تبديل الاطار تفاجأ بحافلة مدرسية انحرفت باتجاهه ودهسته ثم اصطدمت بالمركبة ومن شدة الاصطدام انحرفت المركبة الخفيفة إلى خارج الطريق واستقرت في الرمال.

وأسفر عن الحادث وفاة سائق المركبة الخفيفة وإصابة إمرأة كانت برفقته بإصابات بليغة، كما أصيب 15 طالبا كانوا يستقلون الحافلة بإصابات تراوحت بين المتوسطة والبسيطة.

وأضاف العقيد سيف المزروعي أن الحادث الثاني وقع في الساعة السادسة والنصف من صباح أمس على شارع الإمارات باتجاه أبوظبي بعد جسر دبي العين، حيث قام سائق مركبة خفيفة بدخول الشارع دون التأكد من خلوه الأمر الذي أدى إلى اصطدامه بشاحنة كانت تسير في المسار الصحيح، ومن قوة الصدمة اندفعت المركبة الخفيفة إلى الأمام واصطدمت بشاحنة أخرى، وأسفر الحادث عن إصابة سائق المركبة الخفيفة بإصابات بليغة.

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