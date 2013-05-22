البورصة تربح نصف مليار جنيه ومؤشرها يرتفع 0.17 %

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا لدى إغلاق تعاملات اليوم /الاربعاء/ مدعومة بتفاؤل المستثمرين بنجاح جهود الدولة فى إطلاق سراح الجنود المصريين المختطفين في سيناء، صاحب ذلك إعلان بعض الأنباء الايجابية المتعلقة بالشركات، أبرزها اتجاه البنك التجاري الدولي – مصر، لزيادة رأسمالها إلى 9 مليارات جنيه من خلال توزيع أسهم مجانية على المساهمين.

> وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو نصف مليار جنيه ليبلغ مستوى 7ر363 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 7ر225 مليون جنيه.

> وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 17ر0 فى المائة ليبلغ مستوى 20ر5416 نقطة كما زاد مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 34ر0 فى المائة ليبلغ مستوى 26ر450 نقطة.

شملت الارتفاعات مؤشر/ايجي اكس 100/ الأوسع نطاقا بنحو 23ر0 فى المائة ليبلغ 47ر757 نقطة.

> وقال وسطاء بالبورصة إن تعاملات اليوم بدأت على ارتفاع قوي لمؤشرات السوق بدعم من الإعلان عن تحرير الجنود المختطفين فى سيناء، ما أدى إلى ظهور عمليات شراء نسبية على الأسهم خاصة التى يتوافر بشأنها أنباء إيجابية مثل البنك التجاري الدولي وبعض أسهم القطاع العقاري.

> من جانبه، قال محمود البنا محلل اسواق المال إن إستمرار نقص السيولة بالسوق أثر على أحجام التداول، وكبح جماح صعود الأسهم، ماأدى إلى ظهور عمليات بيع فى الربع الأخير من جلسة التداولات.