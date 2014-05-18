الطقس غداً في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل ان يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا ومغبرا أحيانا مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية على الجبال بعد الظهر قد تمتد على بعض المناطق الداخلية ويطرأ إرتفاع طفيف آخر في الحرارة وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع السحب وتكون مثيرة للغبار والاتربة والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان وتزداد الرطوبة نسبيا على بعض المناطق الساحلية والداخلية.



> الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 12 - 20 كم/ساعة خلال الصباح والليل وتكون شمالية شرقية - شمالية غربية / 18 - 28 كم/ساعة خلال فترتى بعد الظهر والمساء.