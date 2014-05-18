محمد بن راشد يستقبل رئيس وزراء ماليزيا

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في قصر سموه في زعبيل مساء اليوم معالي داتوسري محمد نجيب تون عبدالرزاق رئيس الوزراء الماليزي والوفد المرافق.



> وقد تبادل سموه والضيف بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد ال مكتوم نائب حاكم دبي الحديث حول عدد من الملفات الاقتصادية المشتركة إذ أكد سموه ورئيس وزراء ماليزيا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين خاصة على صعيد التبادل التجاري وبناء شراكات اقتصادية ثنائية تعود بالنفع على شعبيهما.



> وإلى ذلك أعرب معالي محمد نجيب عبد الرزاق عن ثقته بان زيارته لدولة الامارات ستسهم في إيجاد افاق جديدة للتعاون وبناء جسور للتواصل الثقافي والسياحي بشكل أوسع إلى جانب تطوير وسائل التعاون الاقتصادي. وبارك معاليه لصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وللقيادة الرشيدة ولدولة الامارات عموما فوز دبي باستضافة اكسبو 2020 معتبر هذا النجاح والفوز مستحقا كون دولة الامارات تختصر المسافات بين الشرق والغرب وتحتضن ثقافات العالم على ارضها وتمتاز الى جانب ذلك بحضارتها وكرم ضيافة شعبها.



> حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد ال مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الاعلى لمجموعة طيران الامارات ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف ومعالي ريم بنت ابراهيم الهاشمي وزيرة دولة ومعالي محمد ابراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة عبدالله مطر المزروعي سفير الدولة لدى مملكة ماليزيا وسعادة أحمد أنور بن عدنان سفير ماليزيا لدى الدولة.