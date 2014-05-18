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حملة توقيعات ضد استخدام الفحم

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مصريون ضد الفحم

مصريون ضد الفحم

دشنت حملة مصريون ضد الفحم حملة توقيعات لعدم استخدامه على صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك) لجمع أكبر عدد ممكن قبل 24 مايو يوم عقد الجلسة الثانية لقضية رفض قرار إستيراد الفحم المرفوعة أمام مجلس الدولة .

وكان بيان حملة التوقيعات كالتالي : “نحن الموقعون أدناه نرفض قرار مجلس الوزراء بالسماح باستخدام الفحم في كمصدر للطاقة، وذلك لما يترتب على هذا القرار من مخاطر جسيمة على صحتنا وصحة الأجيال القادمة وعلى استقلالية الاقتصاد المصري، في الوقت الذي تتوافر فيه بدائل أخرى تستطيع تغطية العجز الحالي في مصادر الطاقة بأضرار بيئية وصحية قليلة اذا ما قورنت بالفحم. ونطالب بتحمل مسئوليتها في مراعاة مصالح المواطنين وايقاف تنفيذ القرار حتى يتم بحثه ودراسته ومناقشته مجتمعيًا وعلميًا بما يتوافق مع حجم أخطاره التي ستؤثر على المصريين لعقود طويلة ” .

بيان التوقيعات

بيان التوقيعات

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