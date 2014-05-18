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المئات من الحملة الرسمية للسيسى ينظمون سلاسل بشرية بالإسكندرية

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المئات من الحملة الرسمية للسيسى ينظمون سلاسل بشرية بالإسكندرية المئات من الحملة الرسمية للسيسى ينظمون سلاسل بشرية بالإسكندرية

نظم المئات من الحملة الرسمية للمشير عبد الفتاح السيسى بالإسكندرية الكائنة فى 167 طريق الجيش كليوباترا سلاسل بشرية لدعم وتأيد المشير عبد الفتاح السيسى، وحث المواطنين على التصويت فى الانتخابات الرئاسية والتى من المقرر أن تكون يومى 26 و 27 من مايو الحالى.

من جانبه صرح الكابتن مصطفى قدرى مسئول الحملة الرسمية للمشير عبد الفتاح السيسى بالإسكندرية أن شعبية “السيسى” فى تزايد مستمر بصورة كبيرة من قبل أبناء مدينة الثغر، ونوه “قدرى” أننا مستمرون فى العمل التطوعى لدعم “السيسى” وخارطة الطريق التى ستعبر بمصرنا الحبيبة إلى بر الآمان.

وناشد قدرى شباب الوطنى بأن يتطوع أيام الانتخابات الرئاسية للوقوف على صناديق الإقتراع بلا مقابل.

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