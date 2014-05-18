أمن مطروح يحبط محاولة 45 شخصا التسلل إلى ليبيا بطريقة غير مشروعة

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن مطروح بالاشتراك مع عناصر حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية اليوم الأحد من إحباط محاولة 45 شخصا بينهم 43 مصريا تسلل الحدود إلى ليبيا بطريقة غير مشروعة بمدينة السلوم.

> كان مدير أمن مطروح اللواء العناني حمودة، قد تلقى إخطارا بضبط 45 شخصا بينهم شخص من الجيزة، و3 من البحيرة، و4 من أسيوط، و10 من المنيا، وآخر من كفر الشيخ، و5 من سوهاج، و6 من الشرقية، و5 من بني سويف، وشخص من الغربية، وشخص من المنوفية، و4 من الدقهلية، وشخص من القليوبية، وشخص من شمال سيناء، ومواطن سوري الجنسية، وآخر ليبي، حال محاولة دخولهم إلى الجماهيرية الليبية بطريقة غير مشروعة.

> وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح عسكرية السلوم وجارٍ العرض علي النيابة العسكرية.